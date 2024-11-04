РК и США подписали соглашение о расходах на оборону

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РК и США подписали 12-е по счёту Соглашение о специальных мерах, которое устанавливает доли сторон в расходах на содержание американских войск на Корейском полуострове на период с 2026 по 2030 год. Подписи под документом поставили 4 ноября в Сеуле министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль и посол США в РК Филип Голдберг. В ближайшее время законопроект о ратификации соглашения будет передан в Национальное собрание. В США для его вступления в силу не требуется одобрение Конгресса. В южнокорейском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду на то, что соглашение внесёт вклад в поддержание стабильного размещения американских войск на Корейском полуострове и будет способствовать укреплению совместной обороноспособности двух стран. В 2026 году южнокорейская доля расходов повысится на 8,3% по сравнению с предыдущим годом, а впоследствии ежегодный рост расходов будет соответствовать уровню инфляции.