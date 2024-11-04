Банк Кореи: Инфляция по итогам года не превысит 2%

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Инфляция в РК демонстрирует выраженную тенденцию к снижению, и по итогам текущего года она не превысит 2%. Об этом было заявлено на совещании по проблемам инфляции, которое состоялось 5 ноября под председательством заместителя управляющего Банком Кореи Ким Уна. Столь благоприятный прогноз основан на том, что в октябре рост потребительских цен составил 1,3%, снизившись на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В значительной степени это связано с тем, что стоимость Дубайской нефти, составлявшая в октябре прошлого года 90,6 доллара за баррель, составила в прошлом месяце 74,6 доллара. Таким образом, она стала дешевле на 16 долларов. Несмотря на рост цен на некоторые овощи, в частности, на китайскую капусту, снижение цен на ряд продуктов питания, включая яблоки, оказывают понижательное давление на потребительские цены в целом.