Дипломаты из РК и Центральной Азии обсудили вопросы сотрудничества

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Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль и его заместитель Ким Хон Гюн встретились 4 ноября в Сеуле с участниками 17-го форума РК-Центральная Азия. Чо Тхэ Ёль встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу и министром иностранных дел Узбекистана Бахтияром Саидовым. Глава южнокорейского МИД попросил Мурата Нуртлеу оказать содействие южнокорейским компаниям, желающим выйти на рынок Казахстана. В ходе встречи с коллегой из Узбекистана он выразил надежду на активное сотрудничество в нормализации цепочек поставок критически важных минералов. Был подписан план совместной работы между министерствами иностранных дел РК и Узбекистана на 2025–2027 годы. Заместитель министра иностранных дел РК Ким Хон Гюн встретился с заместителем министра иностранных дел Кыргызстана Асейном Исаевым и заместителем министра иностранных дел Таджикистана Содиком Имоми. В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества на региональном и международном уровнях.