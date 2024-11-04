Пхеньян осудил воздушные учения РК, США и Японии

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Совместные воздушные учения РК, США и Японии с участием американского бомбардировщика B-1B и истребителей, проведённые 3 ноября, имеют «самый враждебный и агрессивный характер». Об этом говорится в заявлении заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, опубликованном 5 ноября агентством ЦТАК. Учения являются «ещё одним абсолютным доказательством обоснованности и срочности курса Пхеньяна на наращивание ядерных сил». «Резко возросшее количество военных учений представляет серьёзную угрозу не только КНДР, но и региональному миру и безопасности»,- говорится в заявлении. В этом году стратегические бомбардировщики США четыре раза размещались на юге Корейского полуострова. Кроме того, состоялись два раунда совместных воздушных учений с участием РК, США и Японии, а в июне прошли трёхсторонние учения Freedom Edge, в ходе которых отрабатывалось сдерживание северокорейских угроз.