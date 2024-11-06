РК и Саудовская Аравия обсудили двустороннее сотрудничество

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5 ноября в Сеуле состоялась встреча президента РК Юн Сок Ёля и министра Национальной гвардии Саудовской Аравии Абдаллы ибн Бандара Аль Сауда. Участники встречи обсудили вопросы развития двусторонних отношений, в том числе, сотрудничество в оборонной промышленности. Юн Сок Ёль подчеркнул, что РК является надёжным партнёром Саудовской Аравии в различных областях, включая экономику и энергетическую безопасность. Президент напомнил о важности взаимных визитов глав государств в 2022 году, которые укрепили двусторонние отношения, повысив их до уровня стратегического партнёрства. Абдалла ибн Бандар Аль Сауд передал южнокорейскому лидеру приветственное послание короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда. В нём лидеры Саудовской Аравии выразили благодарность Юн Сок Ёлю за заботу о развитии двусторонних связей. Они отметили передовые возможности южнокорейской оборонной промышленности, добавив, что сотрудничество в сфере обороны уже достигло высокого уровня.