МИД России: Москва не была инициатором ухудшения отношений с Сеулом

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Москва не является инициатором ухудшения отношений с Сеулом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая 5 ноября на пресс-конференции в Сочи перед началом 21-го заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». «Мы с РК отношения не портили, мы в отношении РК санкции не разрабатывали и не принимали. При этом, к сожалению, мы видим, что РК идёт в фарватере США. Возможно, под давлением, но всё же идёт»,- подчеркнула Захарова. Она добавила, что южнокорейские власти для сохранения баланса сил в регионе должны выстраивать «добрососедские взаимоуважительные отношения на основе международного права». Если РК хочет стабильности в своём регионе, надо не нарушать тех договорённостей, которые были достигнуты, не втягивать регион в очередное противостояние, которым заражены другие регионы мира,- отметила представитель российского МИД.