РК и США запустили солнечный коронаграф CODEX

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5 ноября из Космического центра Кеннеди в штате Флорида успешно запущена ракета Falcon 9 компании Space X. На её борту находится солнечный коронаграф CODEX – совместная разработка Корейского института астрономии и космических исследований (KASI) и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Ожидается, что примерно в полночь 6 ноября аппарат пристыкуется к Международной космической станции, после чего будет установлен на её внешней платформе. CODEX будет осуществлять наблюдение за солнечной короной, самым горячим слоем атмосферы Солнца, что поможет исследователям лучше предсказать космическую погоду. Управление миссией осуществляется NASA из Центра космических полётов Годдарда, KASI будет дистанционно получать и анализировать данные. Уникальность коронографа заключается в возможности фиксировать не только форму короны, но и измерять её температуру и скорость, создавая двухмерные изображения внешних слоёв Солнца.