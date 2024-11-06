Американец корейского происхождения избран в Сенат США

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Американский политик Энди Ким избран в Сенат. Он стал первым сенатором корейского происхождения в истории США. В качестве представителя Демократической партии он трижды избирался в Палату представителей от штата Нью-Джерси. Энди Ким – иммигрант во втором поколении – начал свою карьеру в качестве эксперта по Ираку в госдепартаменте, после чего работал в министерстве обороны и Совете национальной безопасности Белого дома. В 2018 году он стал первым азиатом, избранным в Конгресс от штата Нью-Джерси, победив республиканца Тома Макартура. Популярность Энди Кима возросла после событий 6 января 2021 года, когда сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий. Он попал в объектив камер, когда занимался уборкой мусора в залах Конгресса, благодаря чему заработал репутацию трудолюбивого и преданного своему делу политика. Во время недавней предвыборной кампании политик вновь проявил добросердечность, оказав помощь своему оппоненту, которому стало плохо во время теледебатов.