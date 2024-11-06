РК привлекла инвестиции на сумму 9 млрд долларов

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Семь иностранных компаний заявили о намерении инвестировать в РК 9 млрд долларов. Об этом было объявлено в ходе мероприятия Invest KOREA, проходящего в Сеуле с 6 по 8 ноября. Денежные средства будут направлены на развитие стратегически важных отраслей, таких как полупроводниковое оборудование, автомобильные комплектующие и морская ветряная энергетика. Среди крупных инвесторов – японская компания Towa и германская Prettl. Первая планирует расширить в РК производство высокоскоростных полупроводниковых чипов, вторая – увеличить инвестиции в производство аккумуляторов и электронных компонентов. В программе форума различные конференции и встречи, на которых представители иностранных компаний и инвесторы смогут обсудить инвестиционные возможности и обменяться опытом с южнокорейскими стартапами. Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын заявил, что в условиях изменяющейся глобальной экономики РК является идеальным партнёром для иностранных инвесторов. Он подчеркнул, что страна будет продолжать усилия по укреплению технологий, инноваций и созданию стабильных основ для дальнейшего роста в качестве глобального центра высоких технологий.