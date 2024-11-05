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РК будет работать с новой администрацией США над созданием «безупречной системы безопасности», чтобы гарантировать «непоколебимую национальную безопасность». Об этом заявил 6 ноября заместитель начальника управления национальной безопасности администрации президента Ким Тхэ Хё. Поскольку Северная Корея продолжает представлять постоянно растущую угрозу безопасности, альянс двух стран должен стать «более сильным, более динамичным, глобальным, всеобъемлющим и стратегическим»,- отметил представитель администрации президента. Он не исключил, что расходы сторон на содержание американских войск на Корейском полуострове могут быть пересмотрены, но они останутся «на разумном уровне». Он также выразил надежду на то, что экономические проблемы между Сеулом и Вашингтоном будут успешно урегулированы. Сеул приложит усилия для проведения южнокорейско-американо-японского саммита до конца этого года, как и планировалось. Тем временем, Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах.