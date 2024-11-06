Президент РК и избранный президент США договорились о встрече

Photo : YONHAP News

В ходе состоявшегося 7 ноября телефонного разговора президент РК Юн Сок Ёль поздравил Дональда Трампа с убедительной победой на президентских выборах под лозунгом «Сделаем Америку снова великой». Южнокорейский лидер выразил надежду на продолжение сотрудничества с США под руководством нового главы Белого дома. В ответ Дональд Трамп выразил благодарность президенту РК, заявив, что он с нетерпением ждёт продолжения сотрудничества между двумя странами. В ходе телефонного разговора, который длился около 12 минут, обсуждались также вопросы безопасности, экономики и глобальные проблемы. Юн Сок Ёль отметил, что первый президентский срок Дональда Трампа заложил основу для прочных трёхсторонних отношений между РК, США и Японией, выразив надежду на дальнейшее развитие южнокорейско-американского альянса, охватывающего все сферы безопасности и экономики. Участники разговора согласились с тем, что их личная встреча, которая должна пройти как можно скорее, будет иметь важное значение. Они договорились в кратчайшие сроки согласовать время и место её проведения.