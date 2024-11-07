Курс корейской воны опустился до двухлетнего минимума

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7 ноября в 9:30 утра курс национальной валюты составил 1403,80 воны за доллар США, что на 7,6 воны ниже курса закрытия предыдущей сессии. Накануне курс упал до самого низкого уровня за два года на фоне сообщений о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США. Ранее Трамп заявлял о радикальном изменении экономической политики Вашингтона путём введения 10-процентных пошлин на импортируемые товары. Его возвращение в Белый дом может усилить протекционизм в торговле и увеличение бюджетного дефицита. Эксперты рынка заявили, что курс национальной валюты РК может опуститься в этом году до уровня 1450 вон за доллар. В этом случае Банк Кореи будет вынужден отложить снижение учётной ставки. Слабость корейской воны может подтолкнуть иностранных инвесторов к уходу с корейского рынка, что усилит понижательное давление на национальную валюту и сделает импортные товары более дорогими, что усилит инфляцию.