Профицит платёжного баланса РК в сентябре 11,12 млрд долларов

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По данным Банка Кореи, опубликованным 7 ноября, профицит текущего платёжного баланса страны составил в сентябре 11 млрд 120 млн долларов. Платёжный баланс остаётся профицитным пятый месяц подряд, благодаря устойчивому экспорту. Профицит торгового баланса, который рассчитывается путём вычитания суммы импорта из суммы экспорта, составил 10 млрд 670 млн долларов. Экспорт составил в сентябре 61 млрд 670 млн долларов, что на 9,9% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Экспорт растёт 12 месяцев подряд, в основном за счёт продукции информационных технологий, включая полупроводники, устройства информации и связи, а также легковые автомобили. При этом экспорт нефтепродуктов, химической продукции, станков, продукции машиностроения и металлургии сократился. Импорт составил 51 млрд долларов, увеличившись на 4,9% в годовом исчислении. Дефицит баланса сферы услуг составил 2 млрд 240 млн долларов.