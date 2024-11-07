В октябре в РК выпало рекордное количество осадков

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По данным Корейской метеорологической администрации, в октябре в стране было 11 дождливых дней, что почти вдвое превышает средний показатель, составляющий 5,9 дня. Это самый высокий октябрьский показатель за всю историю. В прошлом месяце выпало 115,8 мм осадков, что на 52,8 мм больше среднего многолетнего показателя. Средняя температура воздуха по стране составила в прошлом месяце 16,1 градуса, что на 1,8 градуса выше среднего многолетнего показателя. Причина аномальной погоды в том, что область высокого давления к востоку от Японии была более выражена, чем обычно, а тёплые и влажные южные ветры вдоль границы области высокого давления дули в сторону Кореи, что приводило к частым дождям и высоким температурам.Кроме того, температура поверхности воды вокруг Корейского полуострова и в северо-западной части Тихого океана в течение всего октября была высокой, что привело к притоку тёплого и влажного воздуха.