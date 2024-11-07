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Политика

Президент РК извинился за скандал, связанный с первой леди

Write: 2024-11-07 14:50:27Update: 2024-11-08 11:10:46

Президент РК извинился за скандал, связанный с первой леди

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль принёс извинения за скандал, связанный с первой леди, и пообещал перестроить государственные дела. Выступая 7 ноября с телевизионным обращением к жителям страны, он склонил голову и сказал, что причина скандала – его собственные недостатки. Глава государства признал, что в течение 2,5 лет работы на посту президента он неустанно работал на благо народа, но «инициативы, начатые ради благополучия народа и будущего страны, могли вызвать дискомфорт, а проблемы, связанные с членами семьи, вызвали общественное беспокойство». Тем временем, Юн Сок Ёль выступил против законопроекта, предложенного оппозицией, о специальном прокуроре для расследования обвинений в адрес первой леди, а также опроверг её вмешательство в дополнительные парламентские выборы 2022 года. Своё отсутствие при оглашении бюджетного послания парламенту он объяснил неуважением со стороны оппозиции. Президент пообещал перестроить государственные дела таким образом, чтобы соответствовать общественным ожиданиям. Он сообщил также о предстоящих перестановках в кабинете министров и президентской администрации.
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