2 человека погибли, 12 пропали без вести у острова Чечжудо

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2 человека погибли, 12 человек пропали без вести после того, как у острова Чечжудо затонуло рыболовное судно «Кымсон» водоизмещением 129 тонн. Как сообщила Береговая охрана РК, сигнал бедствия поступил с судна ноября в 4:33 утра. На о борту находились 27 членов экипажа, в том числе, 16 южнокорейских и 11 иностранных граждан. 15 человек удалось спасти, но двое из них, оба южнокорейцы, вскоре скончались в больнице. 10 из 12 пропавших без вести – южнокорейцы. Как рассказали спасшиеся члены экипажа, их судно внезапно перевернулось и начало тонуть в тот момент, когда они перегружали улов на другое судно. Президент РК Юн Сок Ёль был проинформирован об инциденте и поручил соответствующим ведомствам мобилизовать все имеющиеся ресурсы и персонал для спасения пропавших без вести, а также обеспечить безопасность спасателей. Береговая охрана направила на место происшествия 18 судов и пять самолётов. Мобилизованы также шесть кораблей ВМС, патрульный самолёт P-3 и вертолёт Lynx. Судно «Кымсон» вышло из порта Согвипхо на южном побережье острова Чечжудо утром 8 ноября.