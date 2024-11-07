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Экономика

Фестиваль распродаж Korea Sale Festa активизируется

Write: 2024-11-08 15:04:45Update: 2024-11-08 15:06:59

Фестиваль распродаж Korea Sale Festa активизируется

Photo : KBS News

Девятый по счёту ежегодный фестиваль распродаж Korea Sale Festa, который открылся 1 ноября, вступает в активную фазу с 9 ноября. В крупных супермаркетах и универмагах с большими скидками начнут продаваться товары первой необходимости, такие как продукты питания и одежда. Кроме того, вводятся скидки на посещение культурных мероприятий и услуги. До сих пор со скидками продавались автомобили и бытовая техника.  С целью оживления местной экономики, а также поддержки малого и среднего бизнеса, организована распродажа региональной продукции с почтовой доставкой.  Как подчеркнули в министерстве промышленности, торговли и энергетики, в этом году в фестивале участвуют гостиницы, парки развлечений и службы доставки. Как заявил  первый заместитель министра промышленности, торговли и энергетики Пак Сон Тхэк, мероприятие с участием почти 2.600 компаний будет способствовать оживлению отечественной экономики.
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