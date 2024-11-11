РК и Великобритания продолжают обсуждать пересмотр FTA

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11 ноября РК и Великобритания приступили к третьему раунду переговоров по пересмотру двустороннего соглашения о свободной торговле. Необходимость во внесении изменений в документ возникла в ответ на изменение условий мировой торговли. Переговоры проходят в Сеуле и продлятся четыре дня. Стороны обсуждают такие пункты соглашения как услуги, цепочки поставок, цифровая торговля и биотехнологии. Великобритания является ключевым партнёром и экономическим союзником Сеула в таких секторах как передовые отрасли промышленности и энергетика,- заявила на открытии переговоров глава южнокорейской делегации, директор департамента свободной торговли министерстве промышленности, торговли и энергетики Квон Хе Чжин. Сеул и Лондон подписали соглашение о свободной торговле в августе 2019 года. Оно вступило в силу в январе 2021 года после выхода Великобритании из Евросоюза. Первый раунд переговоров по пересмотру соглашения состоялся в Сеуле в январе этого года, за ним последовала вторая встреча в Лондоне в марте.