Создан консультативный орган для переговоров с бастующими врачами

Photo : YONHAP News

Правящая партия Сила народа создала консультативный орган с участием представителей правительства и медицинского сообщества для переговоров с врачами-интернами. Они не выходят на работу с февраля этого года, выступая против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы. Забастовка привела к сбоям в работе медицинских учреждений. 11 ноября в Национальном собрании состоялось первое заседание консультативного органа. Лидер правящей партии Хан Дон Хун в своём выступлении призвал главную оппозиционную Демократическую партию Тобуро присоединиться к переговорам. Премьер-министр Хан Док Су, который принял участие в заседании, напомнил, что реформа здравоохранения предусматривает не только увеличение приёма в медицинские вузы, но и обеспечение врачами всех регионов страны. Он пообещал рассмотреть требования бастующих интернов об улучшении условий труда и выплате компенсаций за время забастовки.