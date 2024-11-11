РК поможет IMO в подготовке морских экспертов

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Правительство РК выделит 10 млрд 400 млн вон (7,5 млн долларов) на поддержку усилий Международной морской организации (IMO) по подготовке морских экспертов. Как сообщили 11 ноября в министерстве морского и рыбного хозяйства РК, в рамках соответствующего проекта Корейский институт океанических наук и технологий отберёт группу студентов со всего мира. Они примут участие в магистерской программе по предотвращению загрязнения морской среды. Кроме того, индивидуальные программы подготовки специалистов будут разработаны для Монголии и стран Карибского бассейна. Сотрудничество с IMO осуществляется в рамках обязательства Сеула по укреплению глобального партнёрства в морском и рыболовном секторах, - заявил министр морского и рыбного хозяйства Кан До Хён. Он пообещал приложить усилия для того, чтобы южнокорейская программа сыграла ключевую роль в подготовке морских экспертов мирового уровня.