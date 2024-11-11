В РК растут нарушения антимонопольного законодательства

Photo : KBS News

С мая 2022 по ноябрь 2024 года, то есть, за 2,5 года пребывания у власти администрации президента Юн Сок Ёля, комиссия по добросовестной конкуренции выявила 289 случаев нарушений антимонопольного законодательства. Они допущены в ключевых отраслях, которые являются двигателями экономического роста. Компании-нарушители оштрафованы на общую сумму 1 трлн 155 млрд 700 млн вон (827 млн долларов). Комиссия работала над укреплением добросовестной торговой практики и расширением прав потребителей, уделяя особое внимание поддержке предприятий малого и среднего бизнеса. Основные усилия включали устранение недобросовестной деловой практики в отношении франчайзинговых операций и усиление штрафных санкций за такие нарушения как несанкционированное использование запатентованных технологий. Комиссия оптимизировала несколько правил, чтобы уменьшить неудобства и нагрузку на бизнес. Основные изменения включали пересмотр правил, ограничивающих конкуренцию, например, тех, которые влияют на крупные розничные магазины, а также на услуги по совместному использованию и аренде транспортных средств.