Корейская вона слабеет из-за сильного доллара

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Курс национальной валюты РК снижается из-за продолжающегося роста курса американского доллара и других экономических последствий победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. На момент открытия Корейской биржи в 9 часов утра 12 ноября национальная валюта торговалась на уровне 1399,1 воны за доллар, что на 4,4 воны ниже по сравнению с ценой закрытия предыдущей торговой сессии. В 9:20 утра курс ещё больше понизился, составив 1400,65 воны за доллар. Курс национальной валюты приблизился к психологически важному уровню 1.400 вон за доллар сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США на прошлой неделе. По мнению экспертов, это произошло потому, что избранный президент пообещал ввести высокие пошлины на импортные товары и реализовать другие протекционистские меры. Это может привести к увеличению дефицита бюджета и возобновлению инфляции. Не исключено, что валютный курс составит в ближайшее время 1.450 вон за доллар.