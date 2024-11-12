Льготы для экологически чистых автомобилей будут продлены

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Льготный тариф по автомагистралях экологически чистых автомобилей и грузовиков, передвигающихся в ночное время, действие которого должно завершиться в конце этого года, будет продлён. Как сообщили в министерстве сухопутных территорий и транспорта РК, соответствующие поправки в Закон о платных дорогах будут обнародованы после 12 декабря. Программа льгот для экологически чистых автомобилей будет продлена на три года. Она была введена в действие в 2017 году в рамках содействия распространению экологически чистого транспорта, после чего дважды продлевалась. В настоящее время плата за проезд снижена на 50%. В 2025 году скидка будет уменьшена до 40%, в 2026 году до 30%, а в 2027 году до 20%. Данное решение было принято с учётом того, что стоимость проезда по автомагистралям не изменялась в течение девяти лет. При этом объём льгот для экологически чистого транспорта вырос с 200 млн вон в 2017 году до 62 млрд 600 млн вон в прошлом году. Программа скидок на проезд для грузовиков, передвигающихся в ночное время, будет продлена на два года.