Президент РК примет участие в саммитах АТЭС и G20

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С 14 по 21 ноября президент РК Юн Сок Ёль совершит зарубежную поездку, в ходе которой посетит Перу и Бразилию. Как сообщили в его администрации, с 14 по 16 ноября южнокорейский лидер примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. С 17 по 19 ноября Юн Сок Ёль будет участвовать в саммите Большой двадцатки (G20) в Бразилии. В рамках саммитов он проведёт ряд дополнительных встреч. В частности, Сеул и Токио договорились о встрече президента РК с премьер-министром Японии Сигэру Исибой. В настоящее время ведутся переговоры о трёхстороннем саммите с главами США и Японии и отдельной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Кроме того, решается вопрос о кратком визите Юн Сок Ёля в США для встречи с избранным президентом Дональдом Трампом до или после поездки в Перу и Бразилию. В ходе телефонного разговора, состоявшегося на прошлой неделе, Юн Сок Ёль и Дональд Трамп договорились провести личную встречу в ближайшее время.