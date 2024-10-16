Занятость в октябре в РК возросла на 83 тыс. человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 13 ноября, численность занятого населения РК составила в конце прошлого месяца 28 млн 847 тыс. человек. Это на 83 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост занятости менее ста тысяч человек отмечен впервые с июля этого года. В сфере оптовой и розничной торговли занятость сократилась на 148 тысяч человек, что стало крупнейшим падением с июля 2021 года. Строительная отрасль потеряла 93 тысячи рабочих мест. Между тем, прирост рабочих мест зафиксирован в сфере здравоохранения и социального обеспечения на 97 тысяч, образования – на 84 тысячи, в научно-технической сфере - на 77 тысяч. Как и раньше, рост занятости достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 257 тысяч новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 15 до 29 лет сократилась на 182 тысячи человек, а от 40 до 49 лет – на 72 тысячи человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 69,8%, что стало рекордным показателем для октября с начала ведения статистики в 1989 году. Число безработных в октябре увеличилось на 51 тысячу человек в годовом исчислении и составило 678 тысяч. Уровень безработицы увеличился на 0,2%, составив 2,3% трудоспособного населения.