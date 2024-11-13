РК расширяет сотрудничество с Либерией

Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) объявило о расширении программ сотрудничества с Либерией в рамках празднования 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. 11 ноября подписан меморандум о взаимопонимании между KOICA и министерством финансов и планирования Либерии. Тем самым, подтверждены намерения активизировать совместные проекты в области развития. В рамках новых инициатив KOICA планирует пригласить либерийских государственных служащих на обучение в РК, где они смогут познакомиться с опытом развития и передовыми технологиями. В 2025 году начнётся реализация программ в области сельского хозяйства, а в 2026 году – в сфере цифрового управления. Либерия станет одной из стран, чьи граждане смогут получать образование в РК на уровне магистратуры и аспирантуры. В настоящее время Либерия переживает экономические трудности после гражданской войны и политической нестабильности.