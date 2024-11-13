В Пусане пройдёт игровая выставка G-STAR 2024

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С 14 по 17 ноября в Пусане будет проходить выставка G-STAR 2024, крупнейшее событие в игровой индустрии РК. Для участия в выставке зарегистрировались более трёх тысяч компаний. В их числе главный спонсор мероприятия Nexon Korea, а также ведущие игроки рынка, такие как Gravity, Netmarble, Webzen, Krafton и Pearl Abyss. Эти компании разместят крупные стенды с зонами для тестирования новых игр и интерактивными мероприятиями. Впервые к выставке присоединится глобальная платформа Steam, организовавшая демонстрацию портативной игровой консоли Steam Deck и показ инди-игр. Конференция G-CON, основной образовательный блок G-STAR, пройдёт 14 ноября с участием известных деятелей игровой индустрии. Среди ключевых докладчиков заявлены Эрикава Ёити, основатель Koei Tecmo, продюсер игры Final Fantasy VII Remake Йосинори Китасе, а также популярный японский иллюстратор Маэ Ёнэяма.