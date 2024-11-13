Солнечный коронограф CODEX успешно установлен на МКС

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Солнечный коронограф CODEX совместной разработки РК и США, запущенный 5 ноября, успешно установлен на Международной космической станции (МКС). Как сообщили в Корейском институте астрономии и космических исследований, монтажные работы проводились в период с 10 по 12 ноября. Устройство подключено к энергосистеме МКС и испытано. В течение следующего месяца коронограф будет эксплуатироваться в тестовом режиме, после чего начнёт полноценное выполнение научных задач в течение двух лет. Техника будет осуществлять наблюдение за солнечной короной, самым горячим слоем атмосферы Солнца, что поможет исследователям лучше предсказывать космическую погоду. Данные с прибора будут передаваться через наземные станции Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) и затем поступать в центр обработки данных в РК. Прямое управление устройством возложено на NASA, в то время как южнокорейские учёные будут участвовать в планировании наблюдений и анализе данных.