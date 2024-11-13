РК будет реагировать на изменения в мировой торговле

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РК будет активно реагировать на любые изменения в мировой торговле перед началом работы новой администрации США, одновременно совершенствуя торговые соглашения с ключевыми партнёрами для поддержания динамики экспорта. Об этом говорится в отчёте министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованном 13 ноября. Оно приурочено к началу второй половины работы Юн Сок Ёля на посту президента. Как отмечено в документе, с целью поддержания роста экспорта правительство планирует заключить дополнительные соглашения о свободной торговле. Это поможет урегулировать неопределённости в мировой торговле. Согласно плану, будут обновлены существующие соглашения с Великобританией, Чили и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжатся переговоры по соглашениям об экономическом партнёрстве с Монголией, Таиландом, Танзанией и Сербией. Полупроводниковые компании получат финансовую поддержку в виде кредитов под низкие проценты. Кроме того, Сеул будет стремиться подписать контракт на строительство двух атомных энергоблоков в Чехии. Продолжится работа по разведке месторождений полезных ископаемых в Восточном море.