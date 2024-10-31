США подтвердили участие войск КНДР в боях в России

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США подтвердили, что северокорейские войска, которые ранее были развёрнуты на западной линии фронта в Курской области России, начали участвовать в боевых действиях против украинских сил. «Сегодня я могу подтвердить, что более десяти тысяч солдат из Северной Кореи отправлены на восток России, и большинство из них переместились на запад Курской области, где начали участвовать в боевых действиях вместе с российскими войсками»,- заявил 12 ноября на брифинге представитель госдепартамента США Ведант Патель. Он подчеркнул, что успех России на поле боя с использованием северокорейских войск будет во многом зависеть от того, насколько хорошо Россия сможет интегрировать их в свои вооружённые силы. «США консультируются с союзниками и партнёрами в других странах региона о последствиях подобного развития событий»,- отметил Ведант Патель. Между тем, в Сеуле пока не делают никаких заявлений по этому поводу. Как отметил 13 ноября представитель министерства обороны РК, «неясно, на каком уровне северокорейские военные участвуют в боевых действиях». Для того, чтобы делать заявления, «нужно увидеть конкретные изменения ситуации»,- добавил представитель госдепартамента США.