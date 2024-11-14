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Политика

Президент РК отправился с визитом в Южную Америку

Write: 2024-11-14 10:08:13Update: 2024-11-14 15:07:01

Президент РК отправился с визитом в Южную Америку

Photo : YONHAP News

14 ноября президент РК Юн Сок Ёль отправился в Южную Америку для участия в саммитах Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу и «Большой двадцатки» в Бразилии. В ходе многосторонних встреч, запланированных в рамках данных мероприятий, южнокорейский лидер планирует подтвердить намерение Сеула активно участвовать в решении международных проблем. 15 ноября в Лиме, столице Перу, состоится встреча Юн Сок Ёля с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Сигэру Исибой. Основная цель трёхстороннего саммита - укрепить стратегическое партнёрство и подтвердить важность сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Южнокорейский лидер встретится также с премьер-министром Японии Сигеру Исибой. Возможность встречи с председателем КНР Си Цзиньпином пока не подтверждена. Южнокорейский лидер выступит на открытии саммита АТЭС как будущий председатель форума, примет участие в ряде мероприятий для укрепления деловых связей.

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