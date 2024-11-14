В РК прошёл единый госэкзамен

Photo : YONHAP News

14 ноября в РК состоялся ежегодный единый государственный экзамен (ЕГЭ), по итогам которого определяется потенциальная возможность для поступления в вузы. Для участия в экзамене зарегистрировались 522.670 человек. Это на 18.082 человека больше по сравнению с прошлым годом. 65,2% экзаменующихся составляли выпускники старших школ этого года, а 31% участников экзамена – выпускники прошлых лет. Как сообщили в министерстве образования, по всей стране были открыты 1.282 экзаменационных пункта. ЕГЭ проводился по пяти предметам: корейский язык, математика, английский язык, история Кореи и предмет по выбору. В утренние часы было увеличено количество общественного транспорта, чтобы исключить опоздания на экзамен. Государственные и муниципальные учреждения, в том числе, Корейская биржа и банки, начали работу на час позже обычного, чтобы уменьшить пробки на дорогах. Единый госэкзамен проводится каждый год, в третий четверг ноября.