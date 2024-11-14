В Бельгии пройдёт фестиваль корейской культуры

Photo : YONHAP News

16-17 ноября Корейский культурный центр в Бельгии организует в центре Брюсселя фестиваль Unboxing Korea, в рамках которого можно будет познакомиться с корейской культурой. В туристическом уголке гости смогут узнать о достопримечательностях пяти наиболее живописных городов РК: Пусана, Андона в провинции Кёнсан-Пукто, Каннына в провинции Канвондо, Чончжу в провинции Чолла-Пукдо, а также Мокпхо в провинции Чолла-Намдо. Туристические агентства предложат индивидуальные и групповые поездки в РК. В ходе фестиваля пройдёт выставка корейских косметических брендов. Поклонники K-POP проведут демонстрацию макияжа в стиле поп-айдолов и выступят на сцене культурного центра. Организаторы предложат посетителям самим приготовить корейскую лапшу рамён. Компания Daesang представит традиционные уличные блюда. По словам представителя культурного центра, целью фестиваля является как популяризация корейской культуры, так и стимулирование интереса к корейскому туризму и продукции корейских производителей.