Правительство РК следит за ситуацией на рынках

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Существует неопределённость в отношении глобального экономического роста, ценовых потоков, монетарной политики основных стран, а также политики новой администрации США. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 14 ноября на совещании по вопросам макроэкономики и финансов. Он заверил, что власти будут внимательно отслеживать ситуацию на финансовом и валютном рынках в круглосуточном режиме и в случае резких колебаний примут оперативные меры по нормализации ситуации. Участники заседания согласились с мнением Чхве Сан Мока, подчеркнув, что текущая нестабильность в значительной степени обусловлена неопределённостью экономической политики США в преддверии смены администрации. После победы Дональда Трампа на выборах президента США курс южнокорейской валюты резко упал, превысив психологически важную отметку в 1.400 вон за доллар.