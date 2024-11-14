РК наращивает экспорт продукции ICT

Photo : YONHAP News

Экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий (ICT) достиг в октябре в РК рекордного уровня за месяц, составив 20 млрд 800 млн долларов. Это стало возможно благодаря активным инвестициям в центры обработки данных и серверы технологий искусственного интеллекта. Наибольший вклад в рост экспорта внесли поставки полупроводников, в частности, высокопропускной памяти (HBM), спрос на которую продолжает расти. Общий объём экспорта составил 12 млрд 550 млн долларов, что на 39,9% больше, чем в октябре прошлого года. Зафиксирован рост экспорта чипов памяти, в том числе, D-RAM, системных полупроводников, компьютеров и периферийных устройств. Экспорт мобильных телефонов вырос на 47,2%, а комплектующих к ним - на 15,9%. В то же время экспорт дисплеев снизился на 21,5%, а телекоммуникационного оборудования на 8,4%. Импорт продукции ICT составил 13 млрд 330 млн долларов, что обеспечило профицит в размере 7 млрд 470 млн долларов.