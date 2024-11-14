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Политика

Президент РК призвал Россию и КНДР прекратить военные связи

Write: 2024-11-14 14:31:44Update: 2024-11-14 15:01:46

Президент РК призвал Россию и КНДР прекратить военные связи

Photo : YONHAP News

РК может рассмотреть возможность увеличения поддержки Украины в зависимости от уровня военного сотрудничества Северной Кореи и России. Об этом президент РК Юн Сок Ёль заявил в письменном интервью испанскому информационному агентству EFE перед поездкой в Южную Америку. Он призвал Москву не передавать Пхеньяну передовые военные технологии, выразив обеспокоенность по поводу того, что северокорейские военнослужащие приобретают опыт современной войны. Южнокорейский лидер при этом отметил, что Сеул поддерживает дипломатические контакты с Москвой. Он особо подчеркнул, то РК заинтересована в поддержании «стратегического диалога» с Китаем, который является союзником как Северной Кореи, так и России, играя важную роль в поддержании региональной стабильности. Юн Сок Ёль отметил также, что на предстоящих саммитах АТЭС и «Большой двадцатки» он будет выступать за свободную, открытую мировую торговлю, учитывая растущую «стратегическую важность» Латинской Америки.
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