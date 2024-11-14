Президент РК прибыл в Лиму для участия в саммите АТЭС

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль прибыл 14 ноября в Лиму, столицу Перу, чтобы принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). 15 ноября он выступит на первой сессии саммита в качестве главы страны, которая возьмёт на себя председательство в АТЭС в 2025 году. Кроме того, он примет участие в Диалоге с консультативным советом деловых кругов и Деловом саммите АТЭС. В рамках саммита запланирована трёхсторонняя встреча лидеров РК, США и Японии, в ходе которой Юн Сок Ёль обсудит с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Исибой Сигеру ключевые региональные вопросы. 16 ноября Юн Сок Ёль примет участие в неформальном мероприятии с лидерами стран АТЭС, после чего проведёт переговоры с президентом Перу Диной Болуарте. После завершения четырёхдневного визита в Лиму Юн Сок Ёль отправится в Бразилию, где 17 ноября примет участие в саммите «Большой двадцатки».