В Вене состоялся экономический форум РК и Австрии

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14 ноября в Вене прошёл второй южнокорейско-австрийский экономический форум, на котором обсуждались перспективы укрепления сотрудничества в сферах полупроводников, мобильности и других секторах. В мероприятии, которое было организовано посольством РК в Австрии, приняли участие около ста представителей государственных и деловых кругов обеих стран. На форуме прозвучали доклады о возможностях сотрудничества с точки зрения экономической безопасности. Представители двух стран обсудили роль полупроводников и важнейших минералов, подчеркнув значимость надёжного партнёрства для обеспечения экономической устойчивости. Посол РК в Австрии Хам Сан Ук подчеркнул важность экономического партнёрства на фоне глобальной нестабильности. Он отметил необходимость углубления сотрудничества в областях, где две страны достигли успеха. Министр труда и экономики Австрии Мартин Кохер подтвердил высокий потенциал взаимодействия в сфере инноваций.