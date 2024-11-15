США вернули РК в список мониторинга валютной политики

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Министерство финансов США вернуло РК в список стран, финансовая политика которых заслуживает пристального внимания. Год назад РК была исключена из него. На этом раз Вашингтон признал, что Сеул отвечает двум из трёх критериев, в соответствии с которыми торговые партнёры США подвергаются дополнительному контролю. В частности, профицит РК в торговле с США превышает 15 млрд долларов и 3% валового внутреннего продукта (ВВП). По данным министерства финансов РК, на конец июня 2024 года профицит составил 3,7% южнокорейского ВВП, что на 0,2% больше, чем год назад. Профицит торгового баланса РК с США также вырос с 38 до 50 млрд долларов. РК не отвечает лишь одному из трёх критериев - вмешательство государства в деятельность валютного рынка в течение как минимум восьми месяцев в течение года с чистыми покупками более 2% годового ВВП. В рамках Закона США об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 года, финансовая политика стран, подпадающих под все три критерия, подвергается интенсивному анализу, а под два критерия – регулярному мониторингу. РК находилась в списке мониторинга с 2016 по 2023 год. Под наблюдением США остаются Китай, Япония, Сингапур, Тайвань, Вьетнам и Германия.