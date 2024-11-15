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Экономика

«Зелёная книга»: Экономика РК продолжает восстанавливаться

Write: 2024-11-15 12:15:47Update: 2024-11-15 17:14:47

«Зелёная книга»: Экономика РК продолжает восстанавливаться

Photo : KBS News

Южнокорейская экономика продолжает умеренное восстановление, однако по-прежнему подвержена повышенной неопределённости вследствие изменения внутренних и внешних условий. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте о состоянии отечественной экономики, опубликованном 15 ноября министерством планирования и финансов РК. Оценка экономического роста страны в третьем квартале составила лишь 0,1%. Показатели производства и потребления также остаются на низком уровне: в сентябре промышленное производство сократилось на 0,2% по сравнению с августом и на 1,3% в годовом исчислении. Объём производства в строительной отрасли также упал за месяц на 0,1% и на 2,2% в годовом исчислении. Между тем, объём экспорта в октябре вырос на 4,6% в годовом исчислении, составив 57,5 млрд долларов. Показатели импорта составили 54 млрд 350 млн долларов, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост потребительских цен составил 1,3%, замедлившись по сравнению с октябрём прошлого года. Министерство выразило обеспокоенность внешними факторами, включая геополитическую нестабильность на Ближнем Востоке и возросшую неопределённость торговой политики в связи с возможным усилением протекционистских мер в США.
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