Президент РК встретится с председателем КНР

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15 ноября в Лиме, столице Перу, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) состоится встреча президента РК Юн Сок Ёля с председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщили в администрации южнокорейского президента, лидеры двух стран обсудят вопросы экономического сотрудничества, культурных и гуманитарных обменов. Кроме того, ожидается углублённый обмен мнениями о ситуации в регионе, в том числе, на Корейском полуострове. В тот же день Юн Сок Ёль выступит на первой сессии саммита АТЭС в качестве главы страны, которая возьмёт на себя председательство в организации в 2025 году. Кроме того, он примет участие в Диалоге с консультативным советом деловых кругов и Деловом саммите АТЭС. В тот же день состоится трёхсторонний саммит лидеров РК, США и Японии, в ходе которого Юн Сок Ёль обсудит с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Японии Исибой Сигеру ключевые региональные вопросы. Южнокорейский лидер встретится также в двустороннем формате с президентом США Джо Байденом. После завершения четырёхдневного визита в Перу Юн Сок Ёль отправится в Бразилию, где 17 ноября примет участие в саммите «Большой двадцатки». Что касается краткого визита в США для встречи с избранным главой Белого Дома Дональдом Трампом, то её организовать не удалось. Трамп заявил, что до вступления в должность президента ему будет трудно встретиться с иностранными лидерами.