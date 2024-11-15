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Политика

Глава МИД РК встретился с коллегами из США и Японии

Write: 2024-11-15 15:33:15Update: 2024-11-15 15:34:01

Глава МИД РК встретился с коллегами из США и Японии

Photo : YONHAP News

В рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), проходящего в Лиме, столице Перу, министр  иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль встретился 14 ноября со своими коллегами из США и Японии. В ходе встречи с госсекретарём США Энтони Блинкеном обсуждались двусторонние связи и военно-техническое сотрудничество Москвы и Пхеньяна. Участники встречи отметили, что контакты России и Северной Кореи угрожает безопасности как Индо-Тихоокеанского региона, так и Европы. Блинкен отметил, что Конгресс США поддерживает альянс двух стран, основные достижения которого будут переданы новой американской администрации. Чо Тхэ Ёль призвал американских союзников вместе участвовать в решении глобальных проблем. В тот же день в Лиме состоялась первая личная встреча Чо Тхэ Ёля с министром иностранных дел Японии Такэси Ивая, недавно вступившим в должность. Министры договорились сотрудничать в реализации различных проектов в ознаменование 60-й годовщины нормализации дипломатических отношений двух стран, которая будет отмечаться в следующем году. Они отметили необходимость усилий для урегулирования нерешённых проблем и вывода двусторонних отношений на новый уровень, а также важность трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности с участием США.
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