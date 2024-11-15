РК и Китай будут сотрудничать ради региональной стабильности

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15 ноября в Лиме, столице Перу, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества состоялась первая за два года личная встреча президента РК Юн Сок Ёля и председателя КНР Си Цзиньпина. Обращаясь к китайскому коллеге, южнокорейский лидер подчеркнул важность поддержания сотрудничества между двумя странами для решения различных проблем, с которыми сталкиваются обе страны в условиях «быстрых изменений в глобальной безопасности и экономическом порядке». Он назвал Китай «важной страной», с которой РК тесно сотрудничает в областях безопасности, экономики, культуры и гуманитарных обменов. Он выразил надежду на то, что Сеул и Пекин будут развивать стратегическое партнёрство на основе «взаимного уважения и общих интересов». Китайский лидер в ответ отметил, что две страны должны стремиться к «здоровому и устойчивому» развитию двусторонних связей. «Хотя глобальная и региональная ситуация изменилась за последние два года, отношения между Китаем и РК в целом сохранили динамику развития»,- отметил он. «Независимо от внешних обстоятельств, две страны должны поддерживать добрососедские отношения, сохраняя приверженность цели взаимной выгоды и совместного процветания»,- добавил председатель КНР.