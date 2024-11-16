Президент РК прибыл в Бразилию на саммит G20

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17 ноября президент РК Юн Сок Ёль прибыл в Рио-де-Жанейро, чтобы принять участие в саммите Большой двадцатки (G20), запланированном на 18-19 ноября. Он примет участие в запуске Глобального альянса по борьбе с голодом и нищетой и расскажет о вкладе РК в борьбу с глобальным голодом. Кроме того, южнокорейский лидер предложит глобальные инициативы по борьбе с изменением климата и ускорению перехода на чистую энергию. В ходе основных сессий саммита он предложит инициативы, направленные на борьбу с голодом и нищетой, опираясь на опыт РК по превращению из бедной страны в одну из крупнейших экономик мира после Корейской войны. В кулуарах саммита президент РК встретится с лидерами стран-членов MIKTA, то есть, группы стран средней силы, в которую, кроме РК, входят Мексика, Индонезия, Турция и Австралия. В Большую двадцатку входят 19 крупнейших экономик, Европейский союз и Африканский союз. На неё приходится 85% мирового ВВП, 75% международной торговли и около 80% населения мира.