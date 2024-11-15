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Экономика

Железнодорожники начали акцию «работа по правилам»

Write: 2024-11-18 10:57:11Update: 2024-11-18 10:57:37

Железнодорожники начали акцию «работа по правилам»

Photo : YONHAP News

18 ноября южнокорейские железнодорожники приступили к акции «работа по правилам», что привело к задержкам в движении метро и поездов в некоторых регионах страны. Замедление движения было инициировано Корейским профсоюзом железнодорожников, который требует повышения заработной платы и найма дополнительного персонала. В начале декабря планируется начать полномасштабную всеобщую забастовку. По данным Корейской железнодорожной корпорации (KORAIL), по состоянию на 8 часов утра задержки в движении поездов составляли от 5 до 20 минут на линиях метро 1, 3 и 4 в столичном регионе, которыми управляет KORAIL, а также на ряде  железнодорожных маршрутов. Движение скоростных поездов, включая KTX, осуществляется в обычном режиме. Представитель KORAIL сообщил, что накануне была создана оперативная группа по чрезвычайным ситуациям для поддержания системы быстрого реагирования и минимизации неудобств для пассажиров.
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