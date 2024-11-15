Лидер КНДР призывает укреплять ядерные силы

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Лидер Северной Кореи Ким Чон Ын призвал к «неограниченному» укреплению ядерных сил» и завершению подготовки к войне. Как сообщила 18 ноября газета «Нодон синмун», Ким Чон Ын заявил об этом, выступая 15 ноября на Четвёртой конференции командиров батальонов и политработников Корейской народной армии. Это была первая подобная конференция за 10 лет. Лидер Северной Кореи призвал военных сосредоточиться на завершении подготовки к войне, подчеркнув, что Северная Корея должна продолжать укреплять свои ядерные силы для выполнения миссии по сдерживанию войны. «Мы будем укреплять нашу оборонную мощь, сосредоточенную на ядерных силах, не довольствуясь нынешним уровнем»,- сказал Ким Чон Ын. Он назвал трёхстороннее сотрудничество РК, США и Японии «критическим фактором, который угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове». «Военный альянс под руководством США расширяется на более обширные территории, охватывающие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион», — сказал Ким Чон Ын.