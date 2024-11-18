РК вступает в Альянс по борьбе с голодом

Photo : YONHAP News

РК вступила в Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью (GAAHP) в качестве страны-учредителя и выделяет в этом году 10 млн долларов для решения проблемы продовольственного кризиса в Африке. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая 18 ноября на первой сессии саммита «Большой двадцатки» (G20) в бразильском городе Рио-де-Жанейро. GAAHP является ключевым результатом нынешнего председательства Бразилии в G20. Альянс представляет собой платформу, которая объединяет страны, нуждающиеся в поддержке для разработки и реализации политики по борьбе с голодом и бедностью, со странами-партнёрами, предоставляющими специализированные знания или финансовую помощь. Южнокорейский лидер сообщил также, что объём продовольственной помощи, выделяемой Сеулом через Всемирную продовольственную программу ООН, будет увеличен в следующем году до 150 тысяч тонн. Представив план укрепления партнёрства с развивающимися экономиками, Юн Сок Ёль отметил, что РК стремится играть роль «моста процветания», который соединит развивающиеся страны с развитыми.