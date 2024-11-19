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Политика

Юн Сок Ёль: РК не должна делать выбор между США и Китаем

Write: 2024-11-19 11:13:46Update: 2024-11-19 14:12:45

Юн Сок Ёль: РК не должна делать выбор между США и Китаем

Photo : YONHAP News

РК, основываясь на альянсе с США, продолжает общение и развитие отношений с Китаем в направлении, способствующем миру и процветанию как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и на мировой арене. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в письменном интервью бразильским изданиям O Globo и Folha de São Paulo. Он также выразил надежду на то, что отношения между США и Китаем будут развиваться в направлении, «способствующем миру и процветанию всего мирового сообщества». РК будет тесно сотрудничать с обеими странами в этом процессе,- подчеркнул он. «На мировой арене неизбежно сосуществуют взаимодействие и конкуренция, поэтому важно, чтобы они развивались справедливо и взаимовыгодно с уважением к международным нормам и правилам»,- отметил южнокорейский лидер. Коснувшись предстоящего прихода к власти в США администрации Дональда Трампа, Юн Сок Ёль выразил уверенность в том, что «Сеул и Вашингтон, являясь союзниками, будут работать вместе не только ради народов двух стран, но и ради глобального мира и процветания».
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