Опубликован проект резолюции ООН о правах человека в КНДР

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Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который занимается вопросами прав человека, опубликовал проект резолюции о правах человека в Северной Корее. В документе отмечается, что с января 2024 года Пхеньян отказался от политики, направленной на воссоединение Кореи. Это может негативно сказаться на ситуации с правами человека в КНДР и обострить проблему разделённых корейских семей,- заявили в министерстве иностранных дел РК. В проекте резолюции также отмечено, что Северная Корея серьёзно ограничивает свободу мысли и совести, приняв такие законы как Закон о борьбе с реакционной идеологией и культурой, Закон о защите культурного языка Пхеньяна и Закон об образовании молодёжи. Резолюция призывает к отмене или пересмотру подобных законов. В ней содержится критика использования в Северной Корее принудительного труда для финансирования ядерной и ракетной программ. Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принимает подобные резолюции на протяжении 19 лет.