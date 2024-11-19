Лидер КНДР высказался за активизацию связей с Россией

Photo : YONHAP News

18 ноября лидер Северной Кореи Ким Чон Ын встретился с министром природных ресурсов России Александром Козловым, прибывшим накануне в Пхеньян во главе российской правительственной делегации. По сообщению агентства ЦТАК, обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, которое после подписания нового межгосударственного договора продолжают укрепляться и развиваться во всех сферах. В ходе беседы, которая прошла «в тёплой и дружественной атмосфере», Ким Чон Ын подчеркнул, что, «учитывая стратегическое развитие дружественных отношений между Северной Кореей и Россией, необходимо всесторонне и активно расширять торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество»,- говорится в сообщении. Российская делегация находится в Пхеньяне для участия в 11-м заседании комитета по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между КНДР и Россией. В отдельном сообщении ЦТАК говорится о прибытии в Пхеньян делегации Академии Генерального штаба Вооружённых сил России во главе с её начальником генерал-полковником Владимиром Зарудницким.